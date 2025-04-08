18 Suçtan Aranıyordu, Alışveriş Yaparken Yakalandı

Mersin'de, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A., jandarma ekiplerinin kararlı ve titiz çalışması sayesinde sonunda yakayı ele verdi.

Adana’da saklandığı belirlenen İ.A., hakkında 13 ayrı dosyadan arama kararı bulunuyordu.

Jandarma ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından, İ.A.'nın motosikletiyle bir pastaneye gittiğini tespit etti. Alışveriş yaptığı sırada ekiplere yakalanan İ.A., şaşkın gözlerle polisleri gördü.

Adalete teslim edilen İ.A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA