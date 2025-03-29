Kırıkkale'de Firari 2 Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Keskin ilçesinde "resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. (43) ile Balışeyh ilçesinde "karşılıksız yararlanma" suçundan hakkında 1 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.V. (36), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
2 hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İHA