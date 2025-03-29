Mersin'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine şahısların yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon 3 şüphelide yakalanarak gözaltına alındı. Araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 bin adeti dolu 13 bin adet makaron ile 815 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İHA