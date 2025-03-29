Mersin'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu
Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı, 815 kilogram tütün ile 13 bin adet makaron da ele geçirildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine şahısların yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon 3 şüphelide yakalanarak gözaltına alındı. Araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 bin adeti dolu 13 bin adet makaron ile 815 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
Kaynak: İHA