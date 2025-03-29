Jandarma, Yolcu Gibi Otobüse Bindi

Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar yollar düştü, jandarma da denetimleri sıklaştırdı. Bolu'da jandarma otobüslere yolcu gibi binip denetim yaptı.

Jandarma, Yolcu Gibi Otobüse Bindi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekipleri trafik denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında trafik kontrol noktaları kuruldu. Ayrıca otobüslerde sivil kıyafetli ve yolcu olarak seyahat eden trafik personeli, şoförleri seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve trafik kuralları konusunda gözlemledi.

Denetim yapılan otobüs kontrol noktasında durdurularak araçta yolculuk yapan sivil kıyafetli jandarma personeli, yolculara kendisini tanıttıktan sonra uyarılarda bulundu. Kurallara uyan otobüs şoförüne teşekkür eden jandarma personeli, yolcuların da kemer takması gerektiğini ifade etti.

Bolu’da Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri ArtırıldıBolu’da Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri ArtırıldıGüncel

Tunceli'de Ramazan Bayramı DenetimiTunceli'de Ramazan Bayramı DenetimiYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Bolu Denetim
Aydın'da Sağanak Yağış! Karayolu Çamurla Kaplandı Aydın'da Sağanak Yağış! Karayolu Çamurla Kaplandı
Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Erzurum’da Kaçak Telefon Operasyonu Erzurum’da Kaçak Telefon Operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!