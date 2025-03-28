Tunceli'de Ramazan Bayramı Denetimi

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri vatandaşların Ramazan ayında olumsuzluk yaşamaması için yoğun çalışma gerçekleştirdi. Müdürlük, bir aylık sürede 12 farklı sektörden 106 firmayı denetledi.

Tunceli'de Ramazan Bayramı Denetimi

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, Ramazan ayı içerisinde başta zincir ve yerel marketler olmak üzere fırın, kasap, manav, berber, çay ocağı, kafe, lokanta, pastane, tatlıcı, yufkacı, köy ürünleri, okul kantini ve birçok sektörü denetleyerek vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için fiyat etiketi, raf-kasa uyumu, ücret tarifesi ve haksız fiyat artışı inceleme işlemi gerçekleştirdi. Ramazan ayı içerisinde vatandaşlardan gelen şikayet ve ihbarları da değerlendiren ekipler, 106 firmada bin 132 ürünü inceleyerek, kurallara uymayan 15 firmaya idari yaptırım uyguladı.

'DENETİM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, "Ramazan ayı içerisinde yoğun bir denetim programı ile ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştirdi. Bu vesileyle hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza, yoğun bir gayretle çaba gösteren denetim ekibimize ve kurallara uyan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bizler bayram sonrası şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerimizde de yoğun bir denetim yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

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