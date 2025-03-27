Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı Öncesi Sıkı Denetim

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi gıda güvenliğini sağlamak adına denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, başta kuruyemiş, çikolata ve şeker satan dükkânlar olmak üzere, çok sayıda işletmede titiz denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve fiyat etiketleri dikkatlice kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Tarihi geçmiş ürün satan işyerlerine yasal düzenlemelere uygun şekilde cezai işlemler uygulandı.

Ayrıca, bayram öncesinde tüketicilerin sağlığını riske atmamak adına işletmelerin gıda güvenliği standartlarına uyması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA