Yönetici Yangın Merdivenleri Kilitlediği İçin Ölümle Burun Buruna Kaldılar

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safir Konakları'nda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, sitenin en üst katında bulunan dairede meydana geldi. Yangın merdivenleri yönetici tarafından kilitlendiği ve koridorlarda yoğun duman biriktiği için yangını gören bina sakinleri zor anlar yaşadı ve binadan dışarı çıkamadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duman dolayısıyla içerde kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin sepetli merdiven yardımıyla içerde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı, yangın ise söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Evi tamamen yanan daire sahibi Serkan Gür, "Evin içinde sadece derin dondurucu fişe takılıydı, yangın ondan çıkmış olabilir" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA