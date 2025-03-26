Samsun'da Şok Denetim, Tarihi Geçmiş Et Satan Kasap Yandı

Samsun'da tarihi geçmiş et ve tavuk ürünü satan kasaplara göz açtırılmadı. Tespit edilen tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Samsun'da Şok Denetim, Tarihi Geçmiş Et Satan Kasap Yandı

Samsun’da kasaplara yapılan şok denetimlerde çok sayıda tarigi geçmiş et ve tavuk ürünlerine el konuldu. El konulan etler imha edildi.

İlkadım Belediyesi ile Tarım ve Orman İlkadım İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kasaplara göz açtırılmadı. Denetimlerde, et ve tavuk ürünlerinin son tüketim tarihleri tek tek kontrol edildi.

Samsun'da Şok Denetim, Tarihi Geçmiş Et Satan Kasap Yandı - Resim : 1

Söz konusu ürünler hakkında toplama kararı verildi ve imha işlemi uygulandı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, denetimlerin amacının vatandaşların sağlığını korumak olduğunu bildirirerek, “Yapılan ortak denetim neticesinde, son tüketim tarihi geçmiş et ve tavuk ürünlerine ekiplerimiz el koydu. Daha sonra ise bu ürünler imha edildi. Vatandaşlarımızın sağlığına yönelik ihlallere asla göz yummayacak, taviz vermeyeceğiz. Bu noktada denetimlerimizi sıkı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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