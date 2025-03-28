İki İlde Tefecilik Operasyonu: 9 Kişi Gözaltında

25 Mart 2025 tarihinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı "tefecilik amacıyla suç örgütü kurmak" suçlarına karıştığı belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Muğla ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla 9 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA