Tekirdağ’da Kaçak İçki ve Hap Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir depo ve bir araçta yapılan aramada toplam 313 litre el yapımı içki, 98 litre etil alkol ve bin 62 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi, ayrıca gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.

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Tekirdağ’da Kaçak İçki ve Hap Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 143 şişe el yapımı rakı, votka ve viski, 12 litre el yapımı viski, 158 litre el yapımı rakı ve votka, 98 litre etil alkol, 25 adet çeşitli aroma, 4,5 litre el yapımı içki üretiminde kullanılan aroma, bin 62 adet cinsel içerikli hap, çok sayıda bandrol, şişe kapağı, kapüşon, etiket ve bin 10 adet farklı hacimlerde boş şişe ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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