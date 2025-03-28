Kars Barajı'ndaki Buzlar Tamamen Çözüldü

Hava sıcaklığının artmasıyla yüzeyi buzla kaplı Kars Barajı çözülürken, kuşlar baraja gelmeye başladı.

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Kars Barajı'ndaki Buzlar Tamamen Çözüldü

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi, civardaki içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Göl Su Projesi" kapsamında 2018'de yapılan Kars Barajı, dondurucu soğuklar nedeniyle kış aylarında buzla kaplandı.

İlkbaharda hava sıcaklığının artmasıyla barajdaki buz kütleleri tamamen eridi. Baraja daha sonra ise göçmen kuşlar da gelmeye başladı. Kapakların kısmen açılmasıyla su seviyesinin düştüğü baraj dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA

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