Ağrı Geven Balı İçin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili Başvurusu

Ağrı Valiliği himayelerinde, Ağrı Geven Balı'nın uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak, bölgedeki arıcılara ekonomik katkı sağlamak ve markasının değerini yükseltmek amacıyla Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescil başvurusu yapılacak.

Ağrı Geven Balı İçin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili Başvurusu

Serhat Bölgesi'nde bir ilk olacak olan başvuru süreci, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve Ağrı İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Vekili Taha Karakoç arasında imzalanan protokolle resmen başlamış oldu.

Bu önemli adım, Ağrı Geven Balı'nın dünya çapında tanıtılmasına ve bölgedeki arıcılık sektörünün güçlenmesine katkı sağlayacak. Protokol imza töreniyle başlatılan başvuru sürecinin, yerel ekonomiye önemli bir katkı sunması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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