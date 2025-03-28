Kars’ta Kaçak Keklik Avcılığına 593 Bin Lira Para Cezası

Kars'ta, kaçak avcılığa yönelik düzenlenen operasyonda, canlı mühre olarak kullanılan 53 kınalı keklik ve 22 tuzak kafes ele geçirildi.

Kars’ta Kaçak Keklik Avcılığına 593 Bin Lira Para Cezası

Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle, yaban hayatının yuva kurma, yumurtlama, kuluçka ve üreme dönemlerinde korunması amacıyla farklı zaman ve bölgelerde kontroller yapıldı. Kağızman ilçesi kırsalında gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 10 şüphelinin yasal avlanma saatlerinin dışında, canlı mühre ile av yaptığı ve tuzak, kapan gibi yöntemlerle usulsüz av faaliyetinde bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda ele geçirilen canlı mühre olarak kullanılan 53 kınalı keklik ile 22 tuzak kafes, ilgili birimlere teslim edildi.

Ayrıca, Sarıkamış Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ‘4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’ uyarınca toplam 593.355 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kaynak: DHA

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