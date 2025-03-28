Malatya'da Ramazan Ayında Anlamlı İş Birliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iftar programı düzenledi. Programda paylaşma ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

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Malatya'da Ramazan Ayında Anlamlı İş Birliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi "Birlik ve Bereket Sofraları" adıyla iftar programı düzenledi. Programa akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Battalgazi ve Yeşilyurt yerleşkelerinde düzenlenen programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Erdem, Prof. Dr. Orhan Gündüz ve Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, Genel Sekreter Abuzer Gelse, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abuzer Yeşil, fakülte dekanları, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İftar programlarında birlik ve beraberlik ruhu pekişirken, paylaşım ve dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulandı. Kültürel ve sosyal gelişimi destekleyen bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekildi.

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Kaynak: İHA

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