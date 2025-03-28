Gölcük'te Orman Haftası Etkinliği

Gölcük'te Orman Haftası nedeniyle etkinlik düzenlenerek fidan dikildi. Etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Gölcük'te Orman Haftası Etkinliği

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi, Orman Haftası kapsamında bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte fidan dikildi. Etkinliğe Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Keler, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da katılım sağladı. Atatürk Mahallesi 19 Mayıs Spor Kompleksi yanındaki yeşil alanda düzenlenen etkinlikte çok sayıda zeytin fidanı dikildi.

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Kaynak: İHA

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