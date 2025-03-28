Kütahya'da YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere Seminer

Belediye Kültür Sarayı'ndaki program, saat 10.00 ve öğleden sonra 14.00 olmak üzere iki ayrı seans olarak düzenlendi. Seminerde, sınav sürecinde motivasyonun önemi, başarıyı artırmanın yolları ve beynin öğrenme mekanizmaları konuşuldu. 'Bonus Hoca' lakaplı Süleyman Beledioğlu, öğrencilere; stres yönetimi teknikleri, etkili hedef belirleme yöntemleri, verimli çalışma stratejileri konularında önemli tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği seminer, sınava hazırlanan gençlere moral ve motivasyon kazandırmayı amaçlarken, aynı zamanda etkili çalışma yöntemleri konusunda da pratik bilgiler sundu. Program sonunda öğrenciler, kendileri için önemli bir rehber niteliği taşıyan bu etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kaynak: İHA