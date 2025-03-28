3 Kız Çocuğuna Okulda Taciz! Hakim Serbest Bıraktı, İl Milli Eğitim Harekete Geçti
Burdur'da bir ilkokulda memur olarak çalışan şahsın, 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılan zanlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma sonrası açığa alındı.
Türkiye'de gittikçe yayılan çocuk istismarı ve taciz vakaları toplumda endişe yaratırken, son olarak Burdur'un Yeşilova ilçesindeki bir ilkokulda memur olarak çalışan M.Ç., 3 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınmasının ardından M.Ç., savcılıktaki sorgusu sonrasında tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Tepki çeken olayla ilgili idari soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise M.Ç'nin açığa alınmasına karar verdi.
Kaynak: DHA