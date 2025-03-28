İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, adliyeye sevk edildi.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA