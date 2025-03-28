Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, adliyeye sevk edildi.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Teslim OlduŞişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Teslim OlduGüncel
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Kaynak: İHA

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