Ünlü Ekonomist Evren Devrim Zelyut Hayatını Kaybetti

Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut 43 yaşında hayatını kaybetti. Zelyut'un beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Ünlü Ekonomist Evren Devrim Zelyut Hayatını Kaybetti

Yaklaşık üç ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğu öğrenilen Zelyut, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Evren Devrim Zelyut, dün gece hayatını kaybetti.

SON MESAJI YÜREK BURKTU

Zelyut, sosyal medya hesabından son olarak 4 Mart'ta paylaşım yapmıştı. Zelyut, paylaşımında tedavi gördüğünü ve olumlu gelişmeler yaşadığını belirterek, "Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…"

'NUR İÇİNDE YAT GÜZEL İNSAN!

Ekonomist Remzi Özdemir, Zelyut'un vefatının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özdemir, "Kardeşim kadar yakın güzel insan EVREN DEVRİM ZELYUT'u dün gece kaybettik. Nur içinde yat güzel insan!" mesajıyla Zelyut'a veda etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Evren Devrim Zelyut Kanser
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