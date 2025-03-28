Ünlü Ekonomist Evren Devrim Zelyut Hayatını Kaybetti

Yaklaşık üç ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğu öğrenilen Zelyut, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Evren Devrim Zelyut, dün gece hayatını kaybetti.

SON MESAJI YÜREK BURKTU

Zelyut, sosyal medya hesabından son olarak 4 Mart'ta paylaşım yapmıştı. Zelyut, paylaşımında tedavi gördüğünü ve olumlu gelişmeler yaşadığını belirterek, "Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…"

Değerli arkadaşlarım!

Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü?

Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum.

Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım.

Yeniden güzel şeyler paylaşacağız.

Hepiniz kalbimdesiniz.

Şimdilik hoşça kalın… — Evren Devrim Zelyut (@evrendevrimz) March 4, 2025

'NUR İÇİNDE YAT GÜZEL İNSAN!

Ekonomist Remzi Özdemir, Zelyut'un vefatının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özdemir, "Kardeşim kadar yakın güzel insan EVREN DEVRİM ZELYUT'u dün gece kaybettik. Nur içinde yat güzel insan!" mesajıyla Zelyut'a veda etti.

Kaynak: Haber Merkezi