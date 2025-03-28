Mesut Özil’den CHP’nin Boykot Restine ’10 Numaralı’ Gönderme

Ünlü futbolcu Mesut Özil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısında bulunduğu Espressolab'de kahve içerken çekilen fotoğraflarını paylaştı. Özil, paylaşımında '10 numara' göndermesinde bulundu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Mesut Özil’den CHP’nin Boykot Restine ’10 Numaralı’ Gönderme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı markaların Saraçhane mitinglerine yeterince yer vermediğini belirterek bir boykot listesi açıkladı. Listenin başında kahve zinciri Espressolab yer aldı.

Boykot çağrısını mitingde dile getiren Özel, kalabalığın “Boykot, boykot” sloganları eşliğinde şunları söyledi: "Kahvenin her türlüsünü severim; Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin! Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Kimse Espressolab'in önünden geçmiyor."

Mesut Özil’den CHP’nin Boykot Restine ’10 Numaralı’ Gönderme - Resim : 1

MESUT ÖZİL'NDEN BOYKOTA KARŞI HAMLE

Özel’in açıklamasının ardından sosyal medyada tartışmalar başladı. AKP’ye yakın isimler ve teşkilatlar, CHP’nin boykot kararına tepki olarak Espressolab şubelerine giderek destek verdi. O isimlerden biri de AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi eski futbolcu Mesut Özil oldu.

'10 NUMARA KAHVE'

28 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile kahve içtiği fotoğrafı paylaşarak, "10 numara kahve" ve "Sahada da gönüllerde de kazanmaya devam" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil’den CHP’nin Boykot Restine ’10 Numaralı’ Gönderme - Resim : 2

Yeşil Sahalardan Siyaset Sahasına… İşte AKP’ye Katılan Mesut Özil’in İlk ProgramıYeşil Sahalardan Siyaset Sahasına… İşte AKP’ye Katılan Mesut Özil’in İlk ProgramıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mesut Özil AKP Boykot Recep Tayyip Erdoğan
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