Son Ankette Çarpıcı Sonuç! ‘İmamoğlu Protestolarında’ Vatandaş Kimi Haklı Buluyor?
Araştırma şirketi KONDA, İBB Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması sonrası gerçekleştirilen protestolara ilişkin araştırma gerçekleştirdi. Buna göre, halkın yüzde 21’i eylemleri haklı bulduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 52’si ise düzeni bozmadıkça eylemlere hak verdiğini ifade etti.
KONDA Araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasının toplumda yarattığı yankıları ölçmek amacıyla bir anket araştırması gerçekleştirdi. 24-25 Mart tarihlerinde yapılan araştırmanın sonuçları, şirketin X hesabı üzerinden paylaşıldı.
ÜLKENİN YARISINDAN FAZLASI HEMFİKİR
Araştırmaya göre, Türkiye genelinde halkın yüzde 21’i protestoları tamamen Haklı bularak destek veriyor. Katılımcıların yüzde 52’lik bir kesim ise, eylemleri ancak kamu düzenini bozmadığı sürece desteklediğini belirtirken, yüzde 27’si protestoların haksız olduğunu savunuyor.
Araştırma sonuçları özetle şu şekilde;
-Yüzde 21 eylemleri haklı buluyor.
-Yüzde 52 düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor.
-Yüzde 27 eylemler haksızdır diyor.
Kaynak: Haber Merkezi