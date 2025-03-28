Uludağ'daki Otel Yangınında Gözaltı Sayısı Yükseldi

Uludağ'da meydana gelen otel yangınında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli sporcu babası Yahya Usta'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dört kişi daha gözaltına alındı.

'YANGIN KÖZDEN ÇIKTI' İDDİASI

Oteller Bölgesi'ndeki bir otelde dün sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemeler sürerken, olayın sorumlularına yönelik adli işlemler devam ediyor. Yangının çıkmasına sebep olduğu iddia edilen kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. ile oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. gözaltına alındı. Söz konusu çalışanların, şöminenin yanında bulunan süs çiçeğinin açıkta bırakılan közler nedeniyle tutuşmasına sebep oldukları öne sürülüyor.

Daha önce gözaltına alınan otel müdürü T.D. ile birlikte toplam beş kişinin sorgusu devam ediyor.

MİLLİ KAYAKÇI VE BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, dün sabah saatlerinde Uludağ’daki otelde çıkmış, ihbar üzerine çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 110 personelin müdahalesiyle söndürülmüştü. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye Usta ve milli kayakçı oğulları Berkin Usta (25) dumandan etkilenmişti. Bilinci kapalı olarak otelden çıkarılan Yahya ve Berkin Usta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ağır yaralanan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA