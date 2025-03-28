Kütahya'da Ramazan Programında Hacivat ve Karagöz Gösterisi

Kütahya'da İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi'nde iftar programı düzenlendi. Programda Hacivat ve Karagöz gösterisi düzenlendi.

Kütahya'da Ramazan Programında Hacivat ve Karagöz Gösterisi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi'nde iftar programı düzenlendi. Programa Kaymakam Ekrem Güdek, Belediye Başkanı Hikmet Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Çağatay Temir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, ilçe protokolü, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

"Geçmişten Günümüze Ramazan Şenlikleri" sunumunun yapıldığı iftar programında Hacivat ve Karagöz gösterisi düzenlendi.

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Kaynak: İHA

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