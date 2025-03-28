İlkbaharın Gelmesiyle Trabzon Renklendi

İlkbaharın gelişiyle Trabzon'da açan çiçeklerle kırmızı, sarı, beyaz ve turuncu renklere büründü.

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İlkbaharın Gelmesiyle Trabzon Renklendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kent merkezinde yaptığı çalışmalarla şehrin dört bir yanında çevre düzenlemesi, temizlik ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler tarafından, park bahçe ve refüjlerde bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

Şehir merkezi, sahil kesimi ve kavşakların yanı sıra tarihi Ayasofya Cami, Atatürk Köşkü çevresi ile Trabzon Botanik Parkı'nda ilkbaharla birlikte adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Vatandaşlar da yol kenarlarına dikilen lale, sümbül, çuha ve menekşelerin önünde fotoğraf çektiriyor.

Belediye ekiplerince son bir yılda toplamda 2 milyon 584 bin 695 metrekare alanda yeşil alan bakımı yapılırken, 1051 ağaç, 33 bin 713 çalı ve 1 milyon 684 bin 244 mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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