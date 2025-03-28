Manisa'da Jandarmadan Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirilirken gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'da Jandarmadan Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Manisa'nın Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı silah ticareti ve bulundurulmasının önüne geçmek için çalışma başlattı.

Çalışmada 15 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 6 kişi de gözaltına alındı.

Şüpheli 6 kişi hakkında idari işlem başlatılırken soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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