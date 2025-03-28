Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Kişi Gözaltında

Antalya’da yasa dışı silahlanmaya yönelik operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve tabanca şarjörleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs için adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Kişi Gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmaya karşı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 5 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü ve 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Manisa'da Jandarmadan Silah Kaçakçılığı Operasyonu Manisa'da Jandarmadan Silah Kaçakçılığı Operasyonu
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
Tekirdağ’da Kaçak İçki ve Hap Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı Tekirdağ’da Kaçak İçki ve Hap Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Kadir Gecesi Nedir? İşte Kadir Gecesi'nin Anlamı ve Önemi Kadir Gecesi Nedir? İşte Kadir Gecesi'nin Anlamı ve Önemi
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz
Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak
Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti
Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı
Asya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı: Felaketten İlk Görüntüler Asya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı