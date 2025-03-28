Bolu’da Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri Artırıldı

Denetim sırasında Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, otobüs sürücülerine çeşitli uyarılarda bulundu ve yolcuların bayramını kutladı. Trafik ekipleri, sürücülere ve yolculara trafik kurallarına dair broşürler dağıtarak, tatlı ikram etti.

BAYRAM TEDBİRLERİ İÇİN 9 BİN 777 PERSONEL GÖREVLENDİRİLECEK

Bolu Valisi Aydın, 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında, 9 günlük bayram tatili boyunca 24 saat esasına göre, 2 bin 922 ekip ve 9 bin 777 emniyet ve jandarma personeli ile trafik ve asayiş tedbirlerinin en üst seviyede alınacağını açıkladı. Ayrıca, il genelinde her gün ortalama 243 ekip ve 814 kolluk personelinin görevde olacağı belirtildi.

HAVADAN VE KARADAN DENETİMLER YAPILACAK

Vali Aydın, bayram denetimleri kapsamında dron ve cayrokopter ile havadan denetim, sivil ve resmi araçlarla hız kontrolü, 4 ilçe güzergâhında sivil personelle yolcu taşımacılığı denetimi ve 13 kontrol noktasında yük ve yolcu taşımacılığına özel denetimler yapılacağını söyledi.

YOĞUNLUK GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Tatil boyunca, şehirlerarası otobüs terminalleri ile dinlenme tesislerinde oluşabilecek yoğunluk dikkate alınarak, bu alanlarda önleyici hizmet devriyeleri planlandığı ifade edildi. Ayrıca, trafik yoğunluğunun etkilerini azaltmak amacıyla, 28 Mart Cuma günü saat 16.00’dan itibaren 30 Mart Pazar günü saat 01.00’a kadar, Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve D-750 kara yolu üzerinde kamyon, çekici ve tanker gibi ağır taşıtların geçişine izin verilmeyeceği açıklandı.

ÖNEMLİ SEYİR YÖNTEMLERİ BELİRLENDİ

Vali Aydın, tedarik süreçlerinin aksamaması için, bozulabilir gıdalar, canlı hayvan ve et ürünleri gibi özel taşımacılık yapan kamyon ve tankerlerin, ana arterler dışında zorunlu güzergahlar üzerinden geçebileceğini belirtti. Ancak bu araçların ana arterlerde minimum süreyle bulunmasına özen gösterileceği ifade edildi.

TRAFAİK KURALLARINA UYUM ÖNEMLİ

Vali Aydın, tatilin huzurlu geçmesi ve bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için, yolculuklar sırasında trafik kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Aydın, "Lütfen hız kurallarına uyalım, emniyet kemerlerimizi takalım ve gece yolculuklarında uykusuz şekilde yola çıkmayalım" diyerek, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

PERSONELE TEŞEKKÜR VE BAYRAM TEBRİĞİ

Vali Aydın, bayram tatili süresince görev başında olacak personele kolaylıklar dileyerek, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Kaynak: AA