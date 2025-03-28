Taksilerde Yeni Dönem: Trafik Tamamen Değişecek

ZORLUKLAR VE DÜZENLEMELER

Ancak, tamamen sürücüsüz araçlar için bazı düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Waymo, bu süreçte yerel yönetimlerle iş birliği yaparak gerekli izinleri almayı ve teknolojiyi en güvenli şekilde entegre etmeyi planlıyor. Ayrıca, kötü hava koşulları, ani trafik değişiklikleri ve yayaların beklenmedik hareketleri gibi teknik zorluklar, otonom araçların şehir içi ulaşımda karşılaşabileceği engeller arasında yer alıyor.