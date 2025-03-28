Ramazan Boyunca Karabük’te Toplu Taşıma Ücretsiz

Karabük Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz şekilde hizmet vereceğini açıkladı.

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Ramazan Boyunca Karabük’te Toplu Taşıma Ücretsiz

Alınan karar neticesinde Karabük Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen otobüs ve minibüsler, 3 günlük bayram süresi boyunca tüm vatandaşları ücretsiz şekilde taşıyacak.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, yalnızca Karabük Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçları için geçerli olacak. Vatandaşların herhangi bir belge ya da başvuru yapmasına gerek kalmadan ulaşım araçlarını ücretsiz şekilde kullanabilecek.

Kaynak: İHA

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