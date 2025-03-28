D&R’a Bir Ziyaret de AKP’li Bekir Bozdağ’dan

AKP Şanlıurfa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ankara’daki bir D&R mağazasını ziyaret etti.

D&R’a Bir Ziyaret de AKP’li Bekir Bozdağ’dan

TBMM Başkanvekili ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısında bulunduğu firmalardan olan D&R’a yönelik uygulanan boykot kararını protesto etmek amacıyla Ankara’daki bir mağazasına ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında mağaza içerisinde bulunan kitapları yakından inceleyen Bozdağ, bazı kitapları satın aldı. Bozdağ, o sırada mağazada alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: İHA

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