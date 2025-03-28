Minibüs Şarampole Yuvarlandı, Kimsenin Burnu Bile Kanamadı

Kaza, Köşk ilçesi Mezeköy Mahallesi Akdere mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre Köşk-Başçayır istikametinde ilerleyen i Ş.O. kontrolündeki 09 U 6310 plakalı minibüs, henüz öğrenilemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Şarampole yavrulan minibüs içerisindeki vatandaşlar şans eseri kazada yara almadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, gerekli sağlık kontrollerini yaparken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA