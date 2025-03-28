Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi.

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Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Emine Erdoğan görüşmeye ilşkin yaptığı açıklamada, “Dünyamızın geleceğini korumak, insanlığın ortak mirasına sahip çıkmaktır. Bugün, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmede, atık yönetimi ile döngüsel ekonomi konularındaki küresel çabalara odaklandık. Moda ve tekstil sektöründe sıfır atığa ulaşma yolunda atılması gereken adımları ele aldık. Sayın Guterres’e, özellikle 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği başta olmak üzere, sürdürülebilir bir dünya için verdiği güçlü destekten dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Sıfır Atık farkındalığı dünya genelinde benimsendiğinde, ortak evimizi gelecek nesillere değerli bir emanet olarak bırakacağımıza inanıyorum. Yarınlarımız, bu anlamlı yolculukta el ele veren gönüllülerin gayretleriyle şekillenecek” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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