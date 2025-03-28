Bayram Öncesi Kritik Uyarı! 'Tatlıdaki Fıstık Değil, Vatandaş Anlamıyor'

Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde tatlılara talep ederken, tatlı ustaları vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle fıstıklı ve ucuz satılan tatlıların aslında yüksek ihtimalle ıspanak, yer fıstığı ve gıda boyalı olabileceğini belirten tatlıcı Zeynep Geyik, bazı numaraların vatandaşlar tarafından anlaşılmasının çok zor olduğunu ifade etti.

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Bayram Öncesi Kritik Uyarı! 'Tatlıdaki Fıstık Değil, Vatandaş Anlamıyor'

Ramazan Bayramı'na 2 gün kala vatandaş ikramlıklar için son hazırlıklarını yaparken, tatlıcıların telaşı da arttı. Bayrama ikramlık tatlı düşünenler siparişlerini verirken, tatlı ustaları da merdiven altı üretimlerle ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu. Piyasa ortalamasının altında bir fiyata satılan tatlılara şüpheyle bakılması gerektiğini söyleyen ustalar, özellikle baklavalarda fıstık yerine ıspanak bile kullanılabildiğini anlattı.

Tatlıcı Zeynep Geyik, Ramazan Bayramı için yoğun sipariş aldıklarını söyleyerek, "Antep fıstığının kilogram fiyatı bin 500 TL'ye dayandı. Bu sebeple tatlı fiyatları da arttı. Bazı tatlıcılar ucuz fıstıklı tatlı satıyor ancak bunlar ya gıda boyalı ya da katkı maddeli. Vatandaşlar bunlara dikkat etmeli" diye konuştu.

Bayram Öncesi Kritik Uyarı! 'Tatlıdaki Fıstık Değil, Vatandaş Anlamıyor' - Resim : 1

'VATANDAŞIN ANLAMASI ZOR'

Antep fıstığının hilesinin çok olduğundan bahseden Geyik, "Maalesef son dönemlerde tatlı yaparken hileleri de artmaya başladı. Yer fıstığını, bezelyeyi veya ıspanağı artık makinede öğütüyorlar ve gıda boyası ile boyayıp kullanıyorlar. Vatandaşın bunu anlaması zor. Tatlıda kalitesiz yağ kullanmak mide rahatsızlıklarına yol açar ve zehirlenmeye de neden olur. İyi bir tatlı ortaya çıkartmak için malzemeden kaçınılmaması gerekiyor. Keyifle tatlı yerken üzülmeyin" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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