Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan'a Yurt Dışı Çıkış Yasağı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı. Dün gece saatlerinde de, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan evinden gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Pehlivan öğle saatlerinde emniyetten sevk edildiği adliyede ifade verdi.

'BUGÜN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKTIM'

Savcılık ifadesinde “Kent uzlaşısı” kapsamında gözaltına alınan Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'a gönderdiği iddia edilen 1 milyon 500 bin Türk lirasının sorulması üzerine Pehlivan, şunları söyledi:

"Söz konusu raporda para transferi olarak belirtilen tespitlerin tamamı yalandır. Bu gerçeği yansıtmayan raporlarla söz konusu soruşturmalarda tutuklamalar gerçekleştirilmiştir. Bu raporu gerçeğe aykırı ve manipülatif şekilde hazırlayan kişilerle alakalı gözaltında bulunmasaydım bugün suç duyurusunda bulunacaktım. Rapor, söylediğim gibi gerçeği yansıtmamaktadır. Benim Mehmet Ali Çalışkan'a doğrudan gönderdiğim bir para transferi yoktur."

'BEN VAKFA ÜYE VE BAĞIŞÇIYIM'

Reform Vakfı ile ilişkisinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine ise Pehlivan, "Ben Reform Vakfının üyesi ve bağışçısıyım. Bahsetmiş olduğunuz 2 milyon 400 bin Türk lirası bağış olarak gönderdim" dedi.

Pehlivan, "Gerçekleştirilen soruşturma önceki soruşturmalarda avukatlık faaliyeti yürütmem sebebiyle açılmıştır. Bu dosyalardaki avukatlığım sadece teknik hukuk mücadelesi değil, bu hukuksuz yargı pratiğine karşı bir mücadeledir. Hatalı ve gerçek dışı raporlarla ve delillerle ve yine dedikodu üzerine kurulu tanık beyanlarına dayalı soruşturmalar yürütülmektedir. Bugünkü soruşturma da raporun düzenlendiği asıl soruşturma da hatalı olarak düzenlenen bu rapor sebebiyledir. Üzerime atılı bulunan suçlamaları kabul etmiyorum.

'MESLEĞİME VE SAVUNMA HAKKINDA SALDIRI'

Pehlivan'ın avukatları ise müvekillerinin tamamen siyasi sebeplerle şüpheli olarak yer aldığını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınması ile bu güvence hem kendisi hem müvekkili Ekrem İmamoğlu açısından zedelenmiştir. Müvekkilimiz mesleki faaliyeti nedeniyle savunulma dokunulmazlığına sahiptir. Müdafi sıfatıyla verdiği beyanlar ve yaptığı açıklamalar bu kapsamda yer alır. Avukatların halkın hak arama ve özgürlüğünün sağlanması açısından meslek sırrını saklamakla yükümlü oldukları ve dokunulmazlıkları dikkate alındığında TCK madde 26 uyarınca hakkını kullanan kimseye ceza verilemeyeceği de dikkate alındığında eldeki soruşturmanın avukat Mehmet Pehlivan'ın şahsında avukatlık mesleğine ve savunma hakkına saldırı olduğunu işaret etmek isteriz. Tamamıyla siyasi saikle yürütülen bu soruşturmalar da delillere ilişkin başkaca tartışma yapmaya ihtiyaç duymuyoruz. Meslektaşımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Pehlivan için hakim, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılması kararını verdi.

Kaynak: ANKA