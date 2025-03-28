Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan'ın Gözaltına Alınma Nedeni Belli Oldu

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, dün gece evinden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Pehlivan'a "kara para aklama" suçlamasının yöneltildiği belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan'ın Gözaltına Alınma Nedeni Belli Oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı. Hakkında tutuklama kararı verilen "yolsuzluk" suçlamasını reddeden Ekrem İmamoğlu'nun hukuk mücadelesi sürerken, dün gece dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

'KARA PARA' AKLAMA SUÇLAMASI

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, evinden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Pehlivan, işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan'ın Gözaltına Alınma Nedeni Belli Oldu - Resim : 1

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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