İstanbul’da İkinci Ara Tatil Başladı

Bugün sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla eğitimlerine ara verdi. Öğrenciler, hafta sonu ile birlikte 9 gün sürecek tatillerine başladı.

Okullarda İstiklal Marşı'nın okunduğu törenlerin ardından tatil dönemi resmen başladı.

MALTEPE'DE TÖREN

Maltepe’deki Altayçeşme İlkokulu'nda da son dersin ardından bahçede toplanan öğrenciler, İstiklal Marşı’nı hep birlikte söyledi.

Altayçeşme İlkokulu Müdürü Hasan Ali Bayrak törende yaptığı konuşmada, “Ramazan Bayramı, sevginin zirveye çıktığı, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin güçlendiği bir bayramdır. Bu bayramda, aileler olarak hem akrabalarımızı hem de yakınlarımızı ziyaret ederek bayramlarını tebrik edelim. Sevgi dolu bir kalple, bayramda sevgi bekleyen herkesle buluşarak güzel bir bayram geçirelim” dedi.

YURTTA 20 MİLYON ÖĞRENCİ TATİLE ÇIKTI

Ülke genelinde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart - 4 Nisan 2024 tarihlerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak.

İLK ARA TATİL GEÇTİĞİMİZ KASIM'DA GERÇEKLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na bağlı okullarda öğrenciler, ilk ara tatillerini 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapmıştı. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025’te başlamış ve 31 Ocak 2025’te sona ermişti.

2024-2025 EĞİTİM YILI 20 HAZİRAN’DA SONA ERECEK

2024-2025 eğitim öğretim dönemi ise 9 Eylül 2024’te başlayıp, 20 Haziran 2025’te sona erecek.

Kaynak: AA