Eve Düzenlenen Operasyonda 650 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 650 gram bonzai ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs da gözaltına alındı.

Eve Düzenlenen Operasyonda 650 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar sonucunda Canik ilçesinde S.Ç.'nin (29) ikametinde arama yaptı.

Bu aramalarda yaklaşık 650 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 41 bin TL nakit para ele geçirdi. Olayla ilgili S.Ç. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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