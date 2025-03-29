Erzurum’da Kaçak Telefon Operasyonu

Erzurum’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 27 tane gümrük kaçağı telefon ve 240 taklit tişört ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Erzurum’da Kaçak Telefon Operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Horasan ilçesinde kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele çerçevesinde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda 27 adet gümrük kaçağı telefon ile piyasa değeri 480 bin TL olan 240 adet çeşitli markalarda taklit tişört ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olay şüphelisi 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet, 1 şahıs hakkında ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, suç konu malzemelere, ilgili makamlara teslim edilmek üzere el konuldu.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada kaçakçılık ve mali suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların, vatandaşlardan alınan güçle aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Aydın'da Sağanak Yağış! Karayolu Çamurla Kaplandı Aydın'da Sağanak Yağış! Karayolu Çamurla Kaplandı
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
Hakkında 24 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı Hakkında 24 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!