Aydın'da Sağanak Yağış! Karayolu Çamurla Kaplandı
Aydın Söke'de etkili olan yağış nedeniyle karayolu çamurla kaplandı. Ekipler hızla harekete geçti.
Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı ve Argavlı Mahalleleri arasında kalan yol kesiminde, sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Olayın ardından Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
İş makineleri ile başlatılan çalışmalar sonucunda yolun trafiğe açılması için yoğun çaba harcandı. Yetkililer, sağanak yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA