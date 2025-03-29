Aydın'da Sağanak Yağış! Karayolu Çamurla Kaplandı

Aydın Söke'de etkili olan yağış nedeniyle karayolu çamurla kaplandı. Ekipler hızla harekete geçti.

Aydın'da Sağanak Yağış! Karayolu Çamurla Kaplandı

Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı ve Argavlı Mahalleleri arasında kalan yol kesiminde, sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Olayın ardından Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

İş makineleri ile başlatılan çalışmalar sonucunda yolun trafiğe açılması için yoğun çaba harcandı. Yetkililer, sağanak yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bolivya'da Sel Felaketi, 'Ulusal Acil Durum' İlan EdildiBolivya'da Sel Felaketi, 'Ulusal Acil Durum' İlan EdildiDünya

Meteoroloji'den Tüm Yurda Alarm... Gök Gürültülü Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat!Meteoroloji'den Tüm Yurda Alarm... Gök Gürültülü Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın Sağanak yağış
Zonguldak'ta Kaza: 4 Yaralı Zonguldak'ta Kaza: 4 Yaralı
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Hakkında 24 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı Hakkında 24 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!