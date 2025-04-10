Eşi de Geçen Yıl Kaybolmuştu: 60 Yaşındaki Kadın Her Yerde Aranıyor

Hakkari’nin Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Felek Keskin’den, dün gece saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Geçtiğimiz yıl eşi İbrahim Keskin’in Katramas Deresi’nde akıntıya kapılarak hayatını kaybettiği acı olayın ardından, yalnız yaşamaya başlayan kadın için endişeli bekleyiş başladı.

Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Felek Keskin’in en son görüldüğü bölgede arama çalışmalarına başladı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin Katramas Deresi çevresinde yürüttüğü aramalar, yüksek debi ve sarp arazi nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Yetkililer, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve her ihtimalin değerlendirildiğini belirtti. Felek Keskin’in izine rastlanamaması üzerine endişeler artarken olay, aynı dere kenarında yaşanan ikinci kayıp vakası olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA