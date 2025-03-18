CHP'li Gürer'den Meclis'e 'Hayvancılık Sorunları' Çağrısı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de tarım sektörünün bitme noktasına getirildiğini söyleyerek bunun nedenlerini işaret etti. Meclis'te araştırma açılmasını talep eden Gürer, "Mevcut politikalar çiftçiyi ve hayvancılıkla uğraşanları daha da zor bir sürece sokuyor" dedi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
CHP'li Gürer'den Meclis'e 'Hayvancılık Sorunları' Çağrısı

Türkiye'de tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunları dile getirerek sık sık çiftçiye destek verilmesi gerektiğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, bir kez daha iktidara bu konuyla ilgili çağrıda bulundu.

Türkiye'de tarım ve hayvancılığın fahiş artan maliyetler ve yetersiz destek politikaları nedeniyle çok zor bir duruma sürüklendiğini anlatan Gürer, "Büyükbaş hayvanlara takılan zorunlu kulak küpesi ücretlerine gelen yüzde 43,75’lik zam tartışma yarattı. Türkiye'de yaklaşık 16,5 milyon büyükbaş hayvan olunca sektöre yüklenen toplam maliyet önemli bir rakama ulaşıyor. Yem fiyatları yüzde 80’e yakın, veteriner ve ilaç giderleri yüzde 100’ü aşan oranlarda, akaryakıt fiyatları yüzde 120 arttı" dedi.

'ARAŞTIRMA AÇILSIN'

Gürer, ithalat politikalarına eğilip üreticiyi desteklemeyen kararlar alınması nedeniyle dışa bağımlılığın arttığını söyleyerek, şunları söyledi:

"Hayvancılık sektörüne verilen teşviklerin toplamı, girdi maliyetlerindeki artışa oranla yeterli değil. Ülkemizde hayvancılığın sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararların üretici üzerindeki etkilerinin tüm yönleriyle araştırılması, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ederim."

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Kaynak: Haber Merkezi

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