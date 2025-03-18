DEM Parti'den İmralı'ya Ziyaret İçin Yeni Başvuru

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı'ya ziyaret için yeni başvuru yaptıklarını söyleyerek "Çağrıyı güçlendirecek bir mesaj bekliyoruz" dedi.

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DEM Parti'den İmralı'ya Ziyaret İçin Yeni Başvuru

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugün TBMM'deki grup toplantısının ardından soruları yanıtladı. Bakırhan, dünkü Meclis ziyaretleri kapsamında görüştükleri AKP'li isimlere yeniden İmralı'ya gidip terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmelerinin yararlı olacağını ilettiklerini söyledi.

Bakırhan, İmralı ziyareti için başvuru yapıldığını belirterek, "İmralı'dan çağrıyı güçlendirecek bir mesaj bekliyoruz. Yeniden gidilmesinin, oradan bir mesaj gelmesinin kimseye zararı yok, sürece de yok" diye konuştu.

'UMUT HAKKI MESELESİ BAKANI AŞAR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Umut hakkı bizim mevzuatımızda, kanunlarımızda olan bir konu değil" açıklaması sorulan Bakırhan, şöyle yanıt verdi:

"Bu konuda uluslararası mahkemelerin vermiş olduğu kararlar var, AİHM kararı var. Sanırım bu mesele Sayın Adalet Bakanı'nı aşan bir meseledir. Uluslararası evrensel kuralları uygulayacaksa umut hakkı diye bir şey de var. Bu bizim icat ettiğimiz, ürettiğimiz bir mesele değil. Çözüm olacaksa, barış olacaksa, yeni ve demokratik bir zemin oluşturulacaksa da umut hakkı, cezaevlerindeki bu kumpas davaları da gözden geçirilmelidir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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