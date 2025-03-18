Nevruz'da İmralı'dan Görüntülü Çağrı Gelecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Tunç, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan Nevruz için görüntülü mesaj gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi.

Tunç, görüntülü mesajın hiçbir şekilde söz konusu olmadığını belirtti. Mektup için talep olmadığını ifade eden Tunç, "Talep olursa mektup ile ilgili değerlendirme yapılabilir" dedi.

Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İmralı'nın çağrısında bir şart söz konusu değil. Silah, silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder. Yani o noktada devletin terörle mücadeleden vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu olamaz.

Hatta çağrıda ateşkes olmadığı halde ateşkes sözüne karşı Milli Savunma Bakanımızın 'bunu kabul edemeyiz' şeklindeki cümleleri de söz konusu.

Bundan sonraki adımlar ne olabilir? şekilde şimdiden bir tartışma doğru değil. Bu sürecin akamete uğramaması lazım, bu hepimiz için önemli.

UMUT HAKKI

Umut Hakkı bizim mevzuatımızda, kanunlarımızda olan bir konu değil. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlülerinin koşullu salıverme süresi 30 yıldır. Yine müebbet hapis cezası hükümlülerinin koşullu salıverme süresi 24 yıldır. Bu yıllar dolduğunda kişi cezaevinde iyi halliyse tahliye olur.

Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet varsa daha farklı bir durum söz konusudur.

Ölüm cezasından çevrilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası söz konusu. Ölüm cezasından çevrilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının koşullu salıvermesinin olmadığına dair ceza infaz kanununda özel bir hüküm yer alıyor.

GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI GELİR Mİ?

Mektup gönderebilir, telefon ile görüşebilir. Bunlar mevzuatta olan hususlar. Ama bir video ile canlı bağlantı ile temas kurması söz konusu değil. Böyle bir talep yok şu anda. Talep olursa mektup ile ilgili değerlendirme yapılabilir.

Nevruz'u kutlamak için bir mektup gönderecekse zaten o mektup bu çağrının ruhuna uygun olması lazım ki yoksa çağrının bir anlamı kalmaz. Çağrıyı bu sefer siz yırtıp atmış olursunuz. Dolayısıyla bunun sınırlarını aşmayan bir mesaj olabilir.

İMRALI'DA VİDEO ÇEKİLDİ Mİ?

Orada fotoğrafı da çekildi videosu da alındı. Video tamamen devletin güvenlik ve istihbaratı açısından çektiği bir video.

AF TARTIŞMASI

Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Biz 'mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler' yapıyoruz.

Kovid izniyle ilgili bir çalışma 'olabilir' dedik. Af mı geliyor? şeklinde birtakım yorumlara neden oldu. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil.

Kaynak: Haber Merkezi