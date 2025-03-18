Madde Bağımlılığı ile Mücadeleye İlişkin Meclis'e 5 Soru Önergesi

Türkiye’de madde bağımlılığı önemli sorunlar arasında yer alırken Saadet Partisi Ankara milletvekili Mesut Doğan, madde bağımlılığıyla mücadelede mevcut uygulamaların etkinliğini sorgulayan 5 ayrı soru önergesini Meclis’e sundu.

Doğan mevut soru önergelerini Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Sağlık Bakanı’nın yanıtlamasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na sunulan önergeyle, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocukların madde bağımlılığı riskine karşı korunması gerektiği vurgulanırken, Milli Eğiti Bakanı’na yöneltilen sorular ile de eğitim kurumlarında sosyal hizmet uzmanlarının istihdamı, bağımlılıkla mücadelede okul destek projelerinin etkinliği ve okul sosyal hizmet birimlerinin yaygınlaştırılması üzerine yoğunlaşıldı.

Sağlık Bakanı’na yöneltilen önergede, Sağlık Bakanı’na yöneltilen soru önergesinde ise Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olan Ankara’da çocuk ve ergenlere yönelik bir bağımlılık tedavi merkezi (ÇEMATEM) bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğu vurgulandı. Adalet Bakanı’na da sorular yönelten Doğan, bağımlılık nedeniyle denetimli serbestlikten faydalanan kişilerin bağımlılıktan tamamen kurtulma oranlarını ve bu kişilerin rehabilitasyon sürecinde nasıl bir takip mekanizmasıyla desteklendiğini sorguladı.

Doğan açıklamasında, “Madde bağımlılığı, sadece bireyleri değil, aileleri ve toplumu derinden etkileyen bir sorundur. Sorunun çözümü için cezai yaptırımların yanı sıra, sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi, eğitimde koruyucu önlemler alınması ve rehabilitasyon mekanizmalarının etkin çalışması gerekmektedir. Hükümetin bu konudaki politikalarını ve uygulamalarını daha şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi