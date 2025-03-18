Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' Mesajı

Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da bir kutlama mesajı geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıldönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum” dedi.

Erdoğan, paylaşımının devamında ise şunları kaydetti:

Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum.



Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yâd edeceğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/9d7VDHqx4x — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 18, 2025

Kaynak: Haber Merkezi