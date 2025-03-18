Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıldönümünde bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, “Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da bir kutlama mesajı geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıldönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum” dedi.
Erdoğan, paylaşımının devamında ise şunları kaydetti:
Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 18, 2025
Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yâd edeceğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/9d7VDHqx4x
Kaynak: Haber Merkezi