Nebahat Çehre'den Tutuklu Öğrenciler İçin Çağrı: Çocuklarımı İçeriden Çıkarın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla evinden gözaltına alındı. 4 gün Vatan Emniyet'te gözaltında tutulan İmamoğlu, 23 Mart'ta ise sadece 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyüdü. Saraçhane'deki İBB binası önünde günlerce süren protesto eylemleri düzenlendi. Protestolardaki polisin sert müdahalesi tepki çekti. 299 üniversite öğrencisi tutuklandı. Gözaltında kötü muamele iddiaları siyaseti de harekete geçirdi. Muhalefet kanadı, Meclis'te konuyu sık sık gündeme getirdi.

'ÇOCUKLARIMI İÇERİDEN ÇIKARIN'

Sosyal medyada ise tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması çağrıları günden güne artıyor. Ünlülerden de tepkiler gelmeye devam ederken son paylaşım usta oyuncu Nebahat Çehre'den geldi. Sosyal medya hesabından "Çocuklarımı içeriden çıkarın" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kalbimde, ruhumda dayanmakta ve anlamakta zorlanıyor. Nice umudu, hevesi, aşkı, sevdası olan güzeller güzeli çocuklarımız içeride, anası babası yasta. Sen, ben, o yok bu ülkede… Kocaman bir ‘BİZ’ varız. Rengimiz bazen griye çalsa da biz Türk milletiyiz; her zaman kırmızı beyaz önünde şenlik ateşleri kurduk yine kuracağız.

İsterdim ki bir sanatçı olarak, sanatı siyasetten daha çok konuşuyor olalım; ne yazık ki zor ama inancım hep var hep de var olacak. Ben Cumhuriyet kadınıyım. Hepiniz gibi ben de kanımın son damlasına kadar demokrasi, hak ve özgürlüğün yanında olacağım. Birbirimize karşı empati duyduğumuz sağduyunun kalbimizden ve aklımızdan çıkmayacağı güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle. Yüreğim sizlerle güzel çocuklarım."