Samsunspor Ayrılığı Duyurdu

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, yıldız oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

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Samsunspor Ayrılığı Duyurdu

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, Ganalı sağ kanat oyuncusu Kingsley Schindler ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ailemize katıldığın günden beri ve bu tarihi sezonda sahadaki mücadelen, hırsın ve formamıza duyduğun aidiyet ile bu şehirde önemli iz bıraktın. Kısa sürede kırmızı-beyaz renklerin, bu armanın bir parçası oldun. Şimdi yollar ayrılıyor belki ama bu tarihi sezonun önemli kahramanlarından biri olarak seni hep güzel hatırlayacağız. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Bu şehir, bu kulüp seni unutmayacak."

Kaynak: AA

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