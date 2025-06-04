Hakem Atilla Karaoğlan'a Kritik Maçta Görev

Hakem Atilla Karaoğlan'ın Macaristan ile İsveç karşılaşmasında görev yapacağı açıklandı.

Hakem Atilla Karaoğlan'a Kritik Maçta Görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan ile İsveç arasında 6 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Kaynak: AA

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