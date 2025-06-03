Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan Duygusal Veda
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medyadan dikkat çeken bir veda mesajı paylaştı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’de yeni sezon planlamaları sürerken, teknik direktör Jose Mourinho’dan dikkat çeken bir veda mesajı geldi.
Sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran Mario Branco’ya bir veda da Mourinho’dan geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Portekizli teknik adam, Branco’ua övgüler dizdi. Mourinho, “Seni ‘en iyisi’ olarak tanımlamak, birlikte çalıştığım diğer harika spor direktörlerine haksızlık etmek olur. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, hiç kimse senden daha iyi değildi” ifadelerini kullandı.
Mourinho, paylaşımının devamında, “Teknik becerilerin, dürüstlüğün ve içtenliğin gerçekten çok nadir rastlanan bir kombinasyon. Seninle çalışmak büyük bir zevkti, gerçekten özleyeceğim. Umarım bir gün yollarımız yine kesişir. Bol şans dostum” dedi.