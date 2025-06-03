Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan Duygusal Veda

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Portekizli teknik adam, Branco’ua övgüler dizdi. Mourinho, “Seni ‘en iyisi’ olarak tanımlamak, birlikte çalıştığım diğer harika spor direktörlerine haksızlık etmek olur. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, hiç kimse senden daha iyi değildi” ifadelerini kullandı.