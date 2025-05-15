Diyarbakır'da Etkili Olan Dolu Bağ ve Bahçelere Zarar Verdi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Bağ ve bahçeler zarar gördü.

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Diyarbakır'da Etkili Olan Dolu Bağ ve Bahçelere Zarar Verdi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti.

Silvan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından, kırsal Boyunlu Mahallesi'nde dolu yağdı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle bazı bağ ve bahçeler ile ağaçlar zarar gördü.

Çiftçi Muhittin Simpil, "Bugün saat 14.30’da bir anda hava karardı, ardından gökyüzü ceviz büyüklüğündeki dolularla adeta yere indi. Yaklaşık 20 dakika süren bu yağış, bütün emeğimizi aldı götürdü. Bağlarımız, sebze bahçelerimiz mahvoldu. Üzüm, domates, biber, her şey darmadağın oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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